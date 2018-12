Pedro Soares: «Sporting mais maduro vai querer lutar na final»

O Sporting tem hoje mais uma oportunidade de ouro para conquistar a Liga dos Campeões, depois de ter alcançado em três anos seguidos o terceiro lugar do pódio. A prova em Bucareste, na Roménia, afigura-se muito competitiva, mas o grupo de Alvalade cresceu ao longo destas temporadas, sendo uma das equipas mais categorizadas do panorama internacional, de onde sobressai o campeão mundial, o espanhol Nico Sherazadishvili (90 kg), e o melhor português no ranking mundial (5º a 100 kg), Jorge Fonseca.O treinador dos leões, Pedro Soares, diz que as expectativas são elevadas. "A Liga dos Campeões tem tido uma qualidade emergente. Temos como objetivo mínimo a medalha de bronze e depois lutar na final, onde tudo pode acontecer. A nossa equipa está muito mais madura. Nico foi campeão mundial, o Jorge e o Anri estão mais experientes, os atletas mongóis, Ganbold e Ganbaatar, estão bem classificados no topo do ranking. Com uma equipa mais homogénea, com humildade sabemos que poderemos ir longe, mas que todos os combates serão autênticas finais", sustentou o antigo judoca olímpico.