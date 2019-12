Pinto da Costa: «Gostávamos muito que houvesse judo no Dragão»

O 60.º aniversário da Federação Portuguesa de Judo foi o prato principal de um Jantar de Gala, cerimónia que juntou este sábado cerca de 300 pessoas no Convento de São Francisco, em Coimbra.





Com muitos galardoados, entre eles Patrícia Sampaio e Jorge Fonseca, atletas do ano, e também o jornalista doAlexandre Reis, com um Diploma de Reconhecimento, a surpresa foi a presença de Pinto da Costa, presidente do FC Porto."Gostávamos muito que houvesse judo no Dragão", pediu Jorge Fernandes, presidente da FPJ. A resposta foi dada logo a seguir. "Não vou esquecer esse desejo, mas fazer por fazer não. Temos que ter condições", defendeu o líder azul-e-branco.