Pinto da Costa presente no 60.º aniversário da Federação Portuguesa de Judo

A Federação Portuguesa de Judo (FPJ) faz 60 anos e para comemorar realizam-se hoje várias iniciativas em Coimbra, entre as quais a Gala anual (19h30), no Convento São Francisco, que vai distinguir várias personalidades, entre as quais o nosso jornalista Alexandre Reis (Prémio Reconhecimento) e o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, que já garantiu a presença para receber o Prémio Especial Presidente. "É um bom exemplo de dirigente, pois transformou um clube nacional em internacional. Se é um namoro da FPJ para o FC Porto vir para o judo? Até pode ser assim entendido", considerou Jorge Fernandes, presidente da FPJ.

Também serão homenageados o campeão mundial Jorge Fonseca, Patrícia Sampaio, Bárbara Timo, Telma Monteiro e Nuno Delgado; a Seleção vice-campeã europeia por equipas mistas e o bicampeão europeu Sporting também serão distinguidos, tal como Lopes Aleixo e Fausto Carvalho, antigos presidentes da FPJ.