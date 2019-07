Portugal conquista bronze no Europeu de Judo de Veteranos

João Neves conquistou a medalha de bronze na categoria -60kg, no Campeonato Europeu de Judo de Veteranos. Depois da medalha de ouro no Campeão do Mundo de Veteranos de Judo, em 2018, o judoca português terminou a prova em 3º lugar, após vencer, esta quinta-feira, o francês Thierry Barruet."Estou contente com o resultado, é uma medalha que levo para Portugal e que foi conseguida com muitos meses de preparação. Quando entro numa prova é para ganhar, é essa a minha forma de competir e de encarar os desafios, mas a medalha de bronze é já um resultado muito positivo. Agora tenho um novo objetivo: preparar-me para o Mundial de outubro, em Marrocos", afirmou João Neves.Com mais de 50 anos de carreira e inúmeros títulos, João Neves tem conquistado as maiores proezas do seu trajeto profissional enquanto atleta veterano. O professor do Ginásio Clube Português era um dos favoritos a conquistar a medalha de ouro deste Europeu, depois da medalha de bronze na mesma competição, em 2018, em Glasgow e o ouro no Mundial do México.Organizado pela Federação Internacional de Judo, o Campeonato Europeu de Veteranos contou, este ano, com 828 atletas de 35 países, 694 homens e 134 mulheres, que disputam categorias individuais e em equipa.