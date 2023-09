Portugal consegue o bronze em equipas mistas no Europeu de juniores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal conquistou este domingo a medalha de bronze no torneio de equipas mista do campeonato europeu de juniores de judo, que decorreu na Holanda.

Portugal, com Marco Morais no comando da equipa, começou por vencer a Grã-Bretanha por 4-1, sendo depois derrotada pela Geórgia, que viria a vencer a prova, no confronto seguinte.

No caminho para a disputa do bronze, Portugal voltou-se a impor desta vez frente à Polónia, de novo, por 4-1.

No derradeiro combate, após todas as categorias se defrontarem, o encontro estava empatado 3-3.

A categoria sorteada para o combate de desempate foi a de -73kg, tendo e o judoca português Otari Kvantidze vencido, garantindo o bronze.

Nas competições individuais, Otari Kvantidze sagrou-se vice-campeão europeu júnior em -73 kg, e Miguel Gago conquistou o bronze, na categoria de -66 Kg.