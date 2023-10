Portugal desilude na segunda jornada do Mundial de juniores

Sexta-feira (6 de outubro)

Sábado (7 de outubro)

Domingo (8 de outubro)

O segundo dia do Mundial de Odivelas, em juniores, gerava muitas expectativas quanto ao alcance de bons resultados dos jovens judocas portugueses, mas a tarde desta quinta-feira foi mais uma vez a desilusão.Apenas Tomás Gomes (Sintrense) conseguiu vencer um combate frente ao venezuelano David Perdomo (ippon), mas perdeu depois com o britânico Luke Davies (wazari).Já Otari Kvantidze (Sporting), vice-campeão europeu no escalão (73 kg), foi eliminado (ippon) ao primeiro combate perante o moldavo Vlad Mitru, enquanto Maria Silveira, campeã europeia de cadetes (57 kg), também caiu (ippon) no início, frente a Maysa Pardayeva, do Turquemenistão.Nos 63 kg, Adriana Torres (EJ Ana Hormigo) foi derrotada (wasari) pela georgiana Eter Askilashvili, Joana Morgado (JC Valença) perdeu com a italiana Agnese Zucco, Margarida Brás (Sporting) não resistiu à croata Nina Simic e Mafalda Silva (CJ Ribeira Grande) caiu perante a egípcia Fatma Ghanem, todas vergadas por ippon.Tais Pina (Algés/70 kg)-Saya Middleton (Austrália)Filipe Almeida (Sintense/81 kg)-Djoni Askham (Dinamarca)Pedro Lima (Algés/90 kg)-Umedjon Rajabov (Tjadiquistão) ou Emmanuel Garcia (Colômbia)Diogo Luís (Sporting/90 kg)-Theocharis Karatsaousidis (Chipre)Diogo Chantre (Algés/90 kg)-Baptiste Cureau (França)Fábia Conceição (Sintrense/78 kg)-Ilana Bouvier (França)Rosa Mané (JC Algarve/+78 kg)-Georgiana Miler (Roménia)Guilherme Silva (Gonçalvinhense/100 kg)-Jared Causse (EUA)Mundial por equipas mistas, com femininos nas categorias de -57 kg, -70 kg e +70 kg, e masculinos em -73 kg, -90 kg e +90 kg.