Portugal fecha com quinto lugar de Carolina Paiva Europeus sub-23

A judoca portuguesa Carolina Paiva terminou este sábado na quinta posição o torneio de -78 kg, dos Campeonatos Europeus de sub-23, que decorrem em Sarajevo, após ser derrotada pela francesa Liz Ngelebeya, na luta pelo bronze.



Carolina Paiva estreou-se na segunda ronda, eliminando a alemã Raffaela Igl, por 'ippon', e nos quartos de final, voltou a encontrar uma judoca germânica, Lea Schmid, com quem perdeu, também por 'ippon'.

Na repescagem, Carolina Paiva regressou aos triunfos, derrotando a croata Nika Jekus, por 'wazari', cedendo depois, por 'ippon' frente a Liz Ngelebeya no combate pelo bronze.

Na categoria -81 kg, Manuel Rodrigues, conclui na nona posição, começando por eliminar o croata Mykhailo Svidrak, por 'ippon', em período de 'golden score', e perdendo nos oitavos de final frente ao francês Arnaud Aregba, no 'golden score'.

Na sexta-feira, Raquel Brito conquistou a medalha de bronze em -48 kg, derrotando a espanhola Eva Perez Soler, por 'ippon' a 29 segundos do final.

Os campeonatos europeus de sub-23, competição na qual Portugal esteve representado por quatro atletas, terminam no domingo com a competição de equipas mistas, vertente que não contará com judocas lusos.