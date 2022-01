Portugal na rota mundial

Portugal vai entrar na história do circuito internacional da Federação Internacional (FIJ), ao realizar o primeiro Grand Prix, entre os dias 28 e 30, no Pavilhão Municipal de Almada, no Feijó. É uma competição inédita no nosso país, na primeira prova do ano a contar para o ranking mundial, com Portugal a poder representar-se com quatro judocas por categoria de peso – foram convocados 35 atletas –, enquanto as outras seleções apenas poderão apresentar dois.

"É de grande importância trazer para Portugal um Grand Prix, garantido até 2024. Mais tarde, esperamos ter em Portugal um Grand Slam em 2025. Desde o Mundial de veteranos e katas, em outubro, a FIJ demonstrou interesse, pois tratou-se de uma montra que demonstrou o nosso poder de organização. Foi-nos também atribuído o Mundial de juniores em 2023, mas ainda estamos a ponderar se haverão apoios", revelou Jorge Fernandes, líder da Federação (FPJ).

A prova estava inicialmente agendada para Odivelas, mas como nessa localidade o Pavilhão Multitusos foi alocado a posto de vacinação, Almada acabou como alternativa. Dos atletas convocados, há a registar as chamadas dos expoentes máximos Jorge Fonseca (bicampeão mundial a 100 kg) e Telma Monteiro (campeã europeia a 57 kg), enquanto as olímpicas do Benfica, Bárbara Timo (63 kg) e Rochele Nunes (+78 kg), recuperam de lesão, pois a primeira fraturou um dedo e a segunda foi operada a um joelho.

"Alguns dos convocados estão já a trabalhar para os Jogos Olímpicos de Paris’2024, enquanto outros pensam em Los Angeles’2028", explicou o dirigente.

O Grand Prix vai ter medidas especiais sanitárias para prevenir a Covid-19, com os atletas recolhidos em bolha no Hotel Marion, em Lisboa. A Seleção encontra-se a trabalhar nas mesmas condições em Coimbra.