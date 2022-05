Raquel Brito conquista medalha de bronze em Taça da Europa de juniores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A judoca Raquel Brito fechou este domingo a participação portuguesa na Taça da Europa de juniores em Málaga com uma medalha de bronze na categoria de -48 kg.

Raquel Brito, de 19 anos, que foi também medalha de bronze nos Europeus de juniores em 2020, disputou três combates em Málaga, com duas vitórias, uma das quais na luta pelo bronze frente à cazaque Irina Dubovskaya, e uma derrota.

No sábado, Portugal teve também no pódio a judoca Carolina Paiva, que foi medalha de prata em -78 kg, depois de perder na final da categoria com a japonesa Kurena Ikeda.