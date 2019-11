Raquel Brito, Joana Diogo, Mafalda Ezequiel, Francisco Mendes e David Reis são campeões

Os judocas Raquel Brito (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg), Mafalda Ezequiel (-57 kg), Francisco Mendes (-60 kg) e David Reis (-66 kg) sagraram-se campeões nacionais nas respetivas categorias, este domingo.O Pavilhão Multiusos de Odivelas recebeu os judocas mais 'leves' nos campeonatos nacionais de judo, um dia depois de terem sido atribuídos os títulos nas categorias mais pesadas da modalidade.A nível coletivo, o Sporting teve mais judocas no pódio, com quatro ouros, duas pratas e três bronzes, seguido do Benfica, que viu cinco judocas subirem ao pódio, dois de ouro, dois de prata e um de bronze.Em Odivelas realizou-se também a segunda edição do Campeonato Nacional de Judo Adaptado, em Deficiência Intelectual, com 25 judocas em ação e dez títulos conquistados, e de Síndrome de Down, que teve 23 atletas a competirem e atribuiu oito títulos.