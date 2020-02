Rochele Nunes, Bárbara Timo e Anri Egutidze nas meias-finais do Grand Slam de Paris

Rochele Nunes, em +78 kg, Bárbara Timo, em -70 kg, e Anri Egutidze, em -81 kg, apuraram-se este domingo para as meias-finais do Grand Slam de Paris, uma da smais importantes provas do calendário mundial de judo, que hoje termina na capital francesa.





Rochele defronta a bielorrussa Maryna Slutskaya; Bárbara terá pela frente a japonesa Yoko Ono e Anri o belga Matthias Casse.