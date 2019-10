Rochele Nunes conquista bronze em Brasília

A judoca portuguesa Rochele Nunes conquistou esta terça-feira a medalha de bronze na categoria de +78 kg do Grand Slam de Brasília, pelo que Portugal concluiu a competição brasileira com um ouro e dois bronzes.Rochele Nunes venceu no combate decisivo a chinesa Shyan Xu por waza-ari, depois de ter falhado o acesso à final ao ser derrotada pela brasileira Maria Suelen Altheman, que terminou com a prata.A atleta lusa começou por vencer a sérvia Milica Zabic e a alemã Jasmin Grabowski.Na segunda-feira, Anri Egutidze também tinha sido bronze, em -81 quilos, ao derrotar o russo Khasan Khalmurzaev no combate decisivo.O melhor resultado português em Brasília pertenceu a Catarina Costa, que, no domingo, garantiu a medalha de ouro em -48 quilos, em final com a brasileira Gabriela Chibana.