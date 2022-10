Rochele Nunes conquista medalha de bronze em Abu Dhabi

Rochele Nunes conquistou este domingo a medalha de bronze no Grand Slam de Abu Dhabi na categoria de +78 kg.A luso-brasileira, 17.ª do ranking mundial, disputou o bronze diante a chinesa Shiyan Xu, 11.ª do ranking, tendo vencido por ippon, em 1.11 minutos.Rochele Nunes começou a sua prestação com uma vitória frente à saudita Tahani Alqahtani (112.ª), deixando depois para trás a cazaque Kamila Berlikash (19.ª). A judoca falhou depois o acesso à final diante a georgiana Sophio Somkhishvili (31.ª), antes de lutar pelo bronze diante a vice-campeã asiática.Houve mais portugueses em ação. Patrícia Sampaio (-78 kg) recuperou da lesão e estreou-se com uma vitória por wazari sobre a equatoriana Vanessa Chala. Nos oitavos-de-final viria a ser derrotada perante a italiana Giorgia Stangherlin (27.ª) e terminou na 9.ª posição.Já Anri Egutidze (-90 kg) perdeu no combate de estreia diante o britânico Jamal Petgrave (68.º), por wazari no Golden Score.É a segunda medalha portuguesa em Abu Dhabi, depois da prata de Bárbara Timo.