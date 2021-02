Rochele Nunes conquista prata no Grand Slam de Telavive

A luso-brasileira do Benfica, Rochele Nunes (+78 kg), continua a subir na hierarquia internacional, alcançando na tarde deste sábado mais um grande resultado internacional.





A medalhada com o bronze no Europeu de Praga conquistou a medalha de prata, realizando uma prova de grande nível em Israel, pese a distracção na final, frente à francesa Romane Dicko (10ª), onde foi derrotada por ippon em 25 segundos.Até à final, a atleta 12ª no ranking mundial venceu a cazaque Camila Berlikash (69ª), a alemã Jasmin Grabowski (2.ª) e a brasileira Maria Altheman (3ª) – 1ª cabeça-de-série do torneio -, todas por ippon.Com este resultado, Rochele Nunes deverá entrar esta semana no top-10 da qualificação olímpica, tendo boas hipóteses de se apresentar como uma das cabeças-de-série nos Jogos Olímpicos de Tóquio.