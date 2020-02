Rochele Nunes de muleta por precaução

Rochele Nunes não se treinou ontem por precaução, após ter sentido uma dor no pé após ter conquistado a medalha de bronze (+78 kg) no Grand Slam de Paris no domingo. Com uma muleta, para não forçar, a portuguesa garantiu a Record que não é nada de grave. "Tive uma pequena lesão antes do combate final. Estou com uma muleta por precaução. Estou tranquila porque sei que não foi nada de grave. Já fiz os testes e está tudo firme", descansou Rochele Nunes, em declarações ao nosso jornal.