Rochele Nunes e João Fernandes quintos no Open Europeu de Riccione

Rochele Nunes (+78kg) e João Fernandes (-81kg) terminaram este domingo o Open Europeu de judo, que decorreu em Riccione, em Itália, ambos no quinto lugar, cotando-se como os melhores portugueses na prova que decorreu entre 10 e 11 de setembro.



Depois de dois triunfos, Rochele Nunes caiu primeiro perante a croata Helena Verkovic e, depois, frente à francesa Lea Fontaine, acabando por garantir, mesmo assim, o quinto lugar da sua categoria.

João Fernando ainda venceu quatro combates, mas uma derrota perante o italiano Giacomo Gamba acabou por deixar o português fora dos lugares do pódio e na quinta posição.

Anri Egutidze (-90 kg) entrou a ganhar frente aos austríaco Thomas Scharfetter e depois perante o brasileiro Rafael Macedo, mas acabou eliminado por Murad Fatiyev, do Azerbeijão.

Manuel Rodrigues (-81kg) e Ailton Cardoso (-100kg) foram eliminados na primeira ronda.

No sábado, João Crisóstomo (-73 kg) começou por eliminar o atleta da casa Marco Rosi, alcançando 'ippon' sobre o italiano no último minuto do encontro, mas, no combate seguinte, contra Salvador Cases Roca (15º do ranking mundial) não conseguiu evitar o 'ippon' do espanhol, terminando a sua prestação.

Portugal esteve presente em Itália com seis atletas: Rochele Nunes (+78 kg), João Crisóstomo (-73 kg), João Fernando (-81 kg), Manuel Rodrigues (-81 kg), Anri Egutidze (-90 kg) e Ailton Cardoso (-100 kg)