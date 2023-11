Rochele Nunes foi operada ao cotovelo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A olímpica do Benfica, Rochele Nunes, revelou nas redes sociais que foi operada a um cotovelo, o esquerdo, para debelar uma lesão e estar a 100% nos Jogos Olímpicos de Paris'2024."Com o cotovelo limpinho, depois de uma fratura em abril, acabei por ter alguns fragmentos que estiveram a chatear nos últimos meses. Em conjunto com a comissão técnica e a equipa médica do Benfica, decidimos fazer um procedimento cirúrgico para que eu possa chegar aos Jogos a 100%", considerou Rochele Nunes.Rochele adianta ainda que agora o seu foco é a recuperação, que poderá ser entre seis e oito semanas, "para voltar cada vez mais forte."