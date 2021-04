Rochele Nunes: «Sinceramente, espero cantar o hino»

Rochele Nunes chega aos Europeus como a melhor judoca portuguesa do ano, depois de ter ficado à porta do ouro nos Grand Slam de Telavive e Tbilissi, e em Lisboa quer poder "cantar o hino" nos +78 kg.

"Sinceramente, espero cantar o hino", disse à agência Lusa a atleta da seleção nacional, uma das nove representantes da equipa feminina e em zona de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020.

Desde que chegou a Portugal em 2018, para representar o Benfica, e, depois, a partir de 2019, a seleção portuguesa, Rochele Nunes tem demonstrado grande consistência de resultados, num grupo em que se sente completamente integrada.

"Estou otimista, confio muito nesta equipa, não gosto de falar de números, mas espero que seja dos melhores resultados", disse a judoca de origem brasileira, de 31 anos, elogiando a "união" que existe na seleção.

Telma Monteiro, o nome mais forte do judo português, ajudou à integração de Rochele, bem como de Bárbara Timo (-70 kg), que em 2019 se sagrou vice-campeã mundial, num grupo em que se destacam também a experiente Joana Ramos, Catarina Costa, Maria Siderot ou Patrícia Sampaio.

"A equipa feminina é muito unida", defendeu Rochele Nunes, em relação a uma ligação que muitas vezes se estende para fora dos estágios ou do circuito.

Exemplo disso foi o facto de ter recebido Patrícia Sampaio, quando a judoca de Tomar teve de ser operada a uma fratura sofrida no Grand Slam de Budapeste, em outubro.

"Na lesão [de Patrícia Sampaio] vi todo o mundo correndo, percebi que era sério, mas ainda estava em prova e não me quis envolver. Depois fez a recuperação em minha casa", revelou.

Com as dificuldades ultrapassadas, a judoca natural de Pelotas, no Brasil, diz que é hora de pensar nos campeonatos que se aproximam, para os quais a preparação da época foi projetada.

"É um ano de Europeus, Mundiais [06 a 13 de junho em Budapeste] e Jogos Olímpicos [23 de julho a 08 de agosto em Tóquio]", justificou, feliz com os resultados até agora alcançados, que a deixam entre as melhores da sua categoria, mas já a pensar na competição em Lisboa.

E mesmo sem público na Altice Arena, face às restrições existentes devido à pandemia da covid-19, Rochele diz que entrar no domingo no 'tatami' vai ser diferente e melhor.

"Mesmo sem público, vou sentir a energia positiva, espero que seja histórico para Portugal", desejou a judoca, com otimismo e preparada para aquela que é uma das mais importantes competições do ano.

Nos Europeus de Lisboa, Portugal contará com um total de 18 judocas, acompanhados pelos selecionadores Ana Hormigo e Pedro Soares, também eles antigos atletas e medalhados na prova continental.

Em femininos, a seleção conta com Catarina Costa (-48 kg), Maria Siderot (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg), Joana Ramos (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Wilsa Gomes (-57 kg), Bárbara Timo (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg), e em masculinos com Rodrigo Lopes (-60 kg), Bernardo Tralhão (-60 kg), João Crisóstomo (-66 kg), André Diogo (-66 kg), João Fernando (-73 kg), Anri Egutidze (-81 kg), Manuel Rodrigues (-81 kg), Jorge Fonseca (-100 kg) e Diogo Brites (-100 kg).