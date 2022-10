Rodrigo Lopes após a eliminação nos Mundiais: «Perdi-me um bocado a meio do combate»

Rodrigo Lopes (-60 kg) foi eliminado no seu primeiro combate nos Mundiais de Tashkent, capital do Uzbequistão, ao perder na 2.ª ronda frente ao sul-coreano Harim Lee por ippon já perto do final. Após a derrota, o judoca português analisou a sua performance e admitiu que os dois castigos recebidos acabaram por condicionar os últimos momentos do combate."Acho que o meu adversário anulou bastante o meu jogo. Eu estava com muitas dificuldades em agarrá-lo. E as faltas que recebi também desestabilizaram-me um pouco, porque não achei que as fosse receber. Estava a tentar tomar a iniciativa do combate mas o juiz não interpretou dessa forma... depois acabei por desconcentrar-me na tática e abri um pouco o jogo. Perdi-me um bocado a meio do combate, eram faltas que não estava à espera, até achei que fossem para o adversário. Na minha segunda falta acabei por desesperar um pouco e cometi erros", comentou o luso-brasileiro do Benfica, que chegou a Tashkent como 28.º do ranking mundial."Já tinha lutado com este adversário na Mongólia. Não acho que o sorteio tenha sido mau, aqui somos todos do mesmo nível, não tenho muito que esperar. Seja contra quem for, tem de ser sempre para ganhar. Mas os detalhes fazem toda a diferença", sublinhou Rodrigo Lopes.-52 kg: Joana Diogo (27.ª) isenta na primeira ronda, na seguinte com a uzbeque Sita Kadamboeva (57.ª).-63 kg: Bárbara Timo (26.ª) com a sérvia Anja Obradovic (43.ª).-81 kg: João Fernando (61.º) isento na primeira ronda, na seguinte com o vencedor do combate entre o japonês Sotaro Fujiwara (12.º) e o sul-coreano Jonhoon Kim (74.º).-90 kg: Anri Egutidze (47.º) com o norte-americano John Jayne (27.º).-100 kg: Jorge Fonseca (1.º, primeiro cabeça de série), isento na primeira ronda, na seguinte com o romeno Asley González (25.º)+78 kg: Rochele Nunes (16.ª) com a checa Marketa Paulusova (78.ª)