Rodrigo Lopes completa seleção de oito judocas no Masters de Jerusalém

O judoca Rodrigo Lopes garantiu 'in extremis' o apuramento para o Masters de Jerusalém, a disputar de 20 a 22 de dezembro, ao somar suficientes pontos no Grand Slam de Tóquio.

Rodrigo Lopes conseguiu vencer no domingo um combate na competição na capital japonesa, o suficiente para 'acumular' 160 pontos e permitir-lhe uma subida ao 35.º lugar em -60 kg, quando, no Masters, podem entrar até aos 36 primeiros de cada categoria.

O apuramento do judoca do Benfica junta-se aos já anteriormente confirmados Catarina Costa (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Bárbara Timo (-63 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg) e Jorge Fonseca (+100 kg).

Portugal contará assim com oito judocas no Masters de judo, competição que reúne, e consagra, a cada final de época os melhores das 14 categorias de peso do judo, sete femininas e sete masculinas.

Em Tóquio, além de Rodrigo Lopes, também Anri Egutidze (-90 kg) procurou pontos que lhe dessem entrada na prova em Israel, mas o judoca, apesar de ter igualmente vencido um combate, apenas conseguiu subir a 39.º.

Egutidze até progrediu mais lugares do que Rodrigo Lopes, passando de 45.º para 39.º, mas acabou por ficar a três posições do lugar limite de qualificação.

No Masters, competição que decorre desde 2010, Telma Monteiro foi medalha de ouro em 2011, em Baku, prata em 2012, em Almaty, e bronze em 2013, em Tyumen, e em 2019, em Qingdao.

Os oito judocas no Masters de Jerusalém (20 a 22 de dezembro):

Terça-feira, 20 dez:

Catarina Costa (7.ª em -48 kg), Joana Diogo (24.ª em -52 kg), Telma Monteiro (9.ª em -57 kg) e Rodrigo Lopes (35.º em -60 kg).

Quarta-feira, 21 dez:

Bárbara Timo (16.ª em -63 kg).

Quinta-feira, 22 dez:

Patrícia Sampaio (29.ª em -78 kg), Rochele Nunes (12.ª em +78 kg) e Jorge Fonseca (2.º em -100 kg).