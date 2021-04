Rodrigo Lopes eliminado ao segundo combate no Europeu

O judoca português Rodrigo Lopes foi esta sexta-feira eliminado na categoria de -60 kg nos Europeus, em Lisboa, ao ser derrotado pelo búlgaro Yanislav Gerchev, por 'ippon'.

Rodrigo Lopes, 41.º do mundo, que procurava nos Europeus ganhar pontos para o apuramento olímpico, sofreu duro revés ao receber um terceiro 'shido' (castigo) a quatro segundos do final do combate e quando Gerchev, 30.º, também tinha duas penalizações.

No primeiro combate, o judoca do Benfica tinha vencido o turco Salih Yildiz (43.º).

Nos Europeus de judo em Lisboa, a decorrerem até domingo na Altice Arena, competem 18 judocas portugueses, com o dia de hoje a ter metade em ação, entre os quais a judoca Telma Monteiro (-57 kg), cinco vezes campeã europeia.