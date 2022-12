Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rodrigo Lopes no limite garante ida ao Masters O judoca do Benfica, garantiu à tangente o direito de participar na categoria de -60 kg do Masters de Jerusalém, entre os dias 20 e 22





Rodrigo acreditou

• Foto: fij