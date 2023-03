Rodrigo Lopes perde na repescagem para o bronze no Grand Slam de Tblisi

Rodrigo Lopes perdeu esta sexta-feira com o cazaque Magzhan Shamshadin no combate de repescagem para a medalha de bronze, terminando no sétimo lugar na categoria de -60 kg no Grand Slam de Tbilisi.

Rodrigo Lopes, 33.º classificado do ranking mundial, o único atleta português que combateu no dia inaugural da prova, resistiu durante o tempo regulamentar a Shamshadin (18.º da hierarquia naquela classe de peso), mas cedeu no 'ponto de ouro', ao sofrer um 'waza-ari'.

O judoca português tinha antes batido o francês Romaric Wend-Yam Bouda (37.º), também durante o 'ponto de ouro', mas por 'ippon', e o georgiano Temur Nozadze (12.º), vencedor da última edição da prova, antes de perder com o ucraniano Dilshot Khalmatov (26.º), em ambos os casos por 'waza-ari'.

Além de Rodrigo Lopes, Portugal está também representado por Bárbara Timo (-63 kg), Rochele Nunes (+78 kg) e Anri Egutidze (-81 kg) no Grand Slam de Tblisi, que decorre entre hoje e domingo, na capital da Geórgia, e reúne 419 judocas, de 61 países.