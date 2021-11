Rui Costa tem estado muito próximo das modalidades do Benfica, assistindo várias vezes aos jogos nos pavilhões n.º2 e Fidelidade.Mas agora o presidente do Benfica decidiu também inteirar-se das modalidades do Projeto Olímpico, tendo esta sexta-feira assistido a um treino da equipa de judo.Foi Telma Monteiro a revelar a sua presença. "Uma honra contar com a presença do Presidente Rui Costa no nosso treino! Obrigada pelo apoio!", escreveu a olímpica nas redes sociais.