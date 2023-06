Seleção com oito judocas nos lugares da qualificação olímpica para Paris'2024

Patrícia Sampaio (78 kg) e Catarina Costa (48 kg) deram um passo importante rumo a Paris'2024, ao conquistarem as medalhas de bronze no Grand Slam de Ulan Bator (Mongólia).Patrícia já é 3.ª no ranking de qualificação olímpica e Catarina é 4.ª, numa lista que qualifica os 17 primeiros das respetivas categorias.Já Telma Monteiro (57 kg) alcançou o 5.º lugar e subiu a 10.ª do ranking, enquanto Jorge Fonseca (100 kg) foi 7.º e está em 20.º na lista, ainda nos lugares elegíveis pela quota continental.Outros judocas portugueses nos lugares de apuramento olímpico: Rochele Nunes (6.ª a +78 kg), Bárbara Timo (11.ª a 63 kg), Rodrigo Lopes (16.º a 60 kg) e Maria Siderot (17.ª a 52 kg).Refira-se que em Tóquio'2020 Portugal também levou oito judocas, conquistando uma medalha de bronze por Jorge Fonseca.