Seleção conclui primeiro dia do Grand Prix de Portugal com um ouro e dois bronzes

A seleção portuguesa concluiu esta sexta-feira com três medalhas, uma de ouro e duas de bronze, o primeiro dia do Grand Prix de Portugal da Federação Internacional de Judo (IJF), que decorre até domingo, em Almada.

Catarina Costa foi a primeira judoca portuguesa a subir ao pódio, no Complexo Municipal dos Desportos Cidade de Almada, para receber a medalha de ouro da categoria de -48 kg, seguindo-se Joana Diogo e Telma Monteiro, bronze em -52 kg e -57kg, respetivamente.

Quinta classificada nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, Catarina Costa assegurou em ouro a primeira medalha lusa, após bater a sul-coreana Hyekyeong Lee, por 'waza-ari', aos 37 segundos do período de 'golden score' na final da categoria de -48 kg.

A judoca da Académica de Coimbra, 12.ª classificada do ranking mundial e primeira cabeça de série, teve um dia perfeito, ao vencer todos os quatro combates.

Na fase de 'poule', derrotou a uzbeque Khalimajon Kurbonov e a italiana Asia Avanzato, ambas por 'ippon'. Nas meias-finais, superou a francesa Melanie Vieu, por 'waza-ari', antes de bater a sul-coreana na final.

Mais tarde, numa final de bronze exclusivamente portuguesa, Joana Diogo venceu Maria Siderot e assegurou a presença no pódio da categoria de -52 kg.

A 67.ª classificada do ranking mundial vingou a derrota na final do campeonato nacional de 2021 e garantiu um triunfo por 'waza-ari', quando estavam decorridos 1.07 minutos de prolongamento do combate, após o empate nos quatro minutos regulamentares.

Para chegar à disputa do bronze, Joana Diogo superou, na fase de 'poule', a kosovar Erza Muminoviq e a suíça Fabienne Kocher, mabas por 'waza-ari', mas perdeu pelo mesmo movimento, nas meias-finais, contra a kosovar Distria Krasniqui.

A fechar a participação portuguesa no primeiro dia do Grand Prix de Portugal, Telma Monteiro assegurou também o bronze na categoria de -57 kg, após vencer por 'ippon' a francesa Martha Fawaz, quando estavam decorridos apenas 1.15 minutos de combate.

A judoca portuguesa mais medalhada de sempre foi relegada para as finais de bronze, após perder com a holandesa Pleuni Cornelisse, nas meias-finais, e depois de vencer a sul-coreana Jaeryeong Kim na fase de 'poule'.

Por ser primeira favorita, a portuguesa, sexta classificada do ranking mundial de -57 kg, ficou isenta na primeira eliminatória da 'poule'.

Com 17 judocas portugueses em ação no primeiro dos três dias do Grand Prix, o primeiro de sempre disputado em Portugal, os melhores resultados saíram das judocas femininas, enquanto nos masculinos foi Gonçalo Oliveira quem obteve melhores resultados.

O judoca, a competir em -66 kg, terminou em sétimo, depois de realizar quatro combates, com duas vitórias na zona de poule, uma derrota frente ao líder mundial, o sul-coreano Na Baul, já nas meias-finais, e novo desaire na repescagem.

Raquel Brito, Inês Ribeiro e Denisa Grecu, (-48 kg), Mariana Esteves e Maria Inês Rosário (-57 kg), Bruno Bento, Francisco Mendes, Rafael Chambel e Rodrigo Lopes (-60 kg), Bernardo Tralhão e Bruno Barros (-66 kg) perderam logo na estreia, enquanto Kainan Pires saiu derrotado, e lesionado, no segundo combate.

No sábado, competem Margarida Brás, Wilsa Gomes e Adriana Torres (-63 kg), Joana Crisóstomo (-70 kg), Thelmo Gomes (-73 kg), João Fernando, Manuel Rodrigues, Bruno Silva e Eduardo Silva (-81 kg), e no domingo Patrícia Sampaio e Carolina Paiva (-78 kg), Anri Egutidze e Miguel Rato (-90 kg), Jorge Fonseca, Diogo Brites, Ailton Cardoso e João Pires (-100 kg).