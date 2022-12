Seleção de judo fecha ano no Masters com baixas importantes

Cinco judocas portugueses fecham o ano no Masters de Jerusalém, onde as expectativas continuam a ser a disputa de medalhas, apesar das baixas, por lesão, de Jorge Fonseca, Telma Monteiro e Bárbara Timo.

"Os atletas estão por mérito próprio, se conseguem estar nos 36 melhores do mundo de cada categoria, é acima de tudo o seu mérito, o seu trabalho e isso, de certeza, que faz com que, quando partimos para estes eventos, tenhamos algumas expectativas de conseguir avançar no quadro. Lógico, que tendo um objetivo, será será sempre a disputa das medalhas, porque temos alguns atletas que já provaram que o conseguem", analisou o treinador Marco Morais, em declarações à agência Lusa.

O técnico, habitualmente dedicado aos juniores e à formação na Federação Portuguesa de Judo, tem 'transitado' para a seleção de seniores e será ele a liderar a equipa, face ao afastamento da selecionadora Ana Hormigo por parte do organismo federativo.

Em Jerusalém, no Masters que decorrerá entre terça e quinta-feira da próxima semana, entram os 36 melhores judocas de cada uma das 14 categorias de peso no judo, com Portugal a reduzir de oito para cinco atletas, com as presenças de Catarina Costa (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg) e Rodrigo Lopes (-60 kg).

Os grandes ausentes são Jorge Fonseca (-100 kg), três vezes quinto classificado num Masters, a recuperar de lesão, bem como Telma Monteiro (-57 kg), a única judoca portuguesa com medalhas na competição (uma de ouro, uma de prata e duas de bronze), e Bárbara Timo (-63 kg).

"São baixas que nos vão fazer muita falta, são atletas fantásticos, que, quando estão presentes, ajudam a nossa equipa a ficar mais forte. O mais importante é recuperarem bem, voltarem a 100%, o nosso desporto é de grande desgaste, é um desporto de contacto, estas lesões irão sempre aparecer, é recuperar bem, para depois poder voltar a estar numa performance ao nível daquilo a que nos habituaram", adiantou Marco Morais.

Os três judocas, Jorge Fonseca e Telma com lesões num joelho, e Bárbara Timo, ao nível da anca, têm pouco mais de um mês para recuperarem, de modo a conseguirem competir no Grand Prix de Portugal, entre 27 e 29 de janeiro, em Almada.

Do circuito da federação internacional (IJF), o Masters vai fechar a presente época, enquanto o Grand Prix de Almada abre a de 2023, num momento em que Portugal tem vários judocas na qualificação olímpica para Paris2024.

O Masters é mais uma prova a pontuar, sendo a terceira competição de 'maior valor' em termos de pontos, apenas atrás dos Mundiais e dos Jogos Olímpicos.

Na competição, Marco Morais entende que não deve destacar trunfos entre os cinco portugueses, mas admite que possam existir maiores expectativas em relação a Rochele Nunes ou a Catarina Costa, face ao percurso que têm feito.

"Não vejo trunfos, o caso da Rochele, é uma atleta que, depois de estar a recuperar da lesão, tem vindo a ganhar consistência e, ganhando essa consistência, começa a aproximar-se dos lugares de medalhas, dos quadros de finalistas. A Catarina já tem provas dadas, quinta nos Jogos Olímpicos, vice-campeã da Europa... não digo que sejam trunfos, mas serão judocas sobre os quais recaem algumas expectativas, no sentido do que é o seu currículo e o seu percurso até este momento", justificou.

Já em relação a Patrícia Sampaio, judoca que tem sido muito afetada por lesões, depois de um grande percurso na formação, em que chegou a liderar a sua categoria, o treinador da FPJ diz que é preciso tempo.

"É uma jovem atleta, tem um futuro que se antevê promissor, mas, acima de tudo, temos de dar passos seguros, não vale a pena estar a projetar se vai fazer um bom ou um mau Masters, acima de tudo tentar que a atleta consiga ter épocas sem lesões e, a partir daí, as coisas vão acontecer naturalmente", referiu.

Na competição, para a qual a equipa viaja no domingo, Catarina Costa, Joana Diogo e Rodrigo Lopes competem no primeiro dia, na terça-feira, enquanto Patrícia Sampaio e Rochele Nunes apenas no terceiro e último, dedicado às categorias mais pesadas.

Masters de Jerusalém:

- Terça-feira, 20 dez:

Catarina Costa (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg) e Rodrigo Lopes (-60 kg).

- Quarta-feira, 21 dez:

Sem portugueses.

- Quinta-feira, 22 dez:

Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).