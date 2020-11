Seleção de judo ruma a Praga

O primeiro lote de judocas portugueses, das categorias mais leves, que irão participar no Europeu de Praga parte hoje para a capital da República Checa, depois de terem testado por duas vezes negativo à Covid-19. No grupo encontra-se Telma Monteiro (57 kg), que vai tentar o seu 14º pódio na prova máxima do Velho Continente, após cinco medalhas de ouro, uma de prata e sete de bronze. Viajam com a olímpica do Benfica, Catarina Costa e Raquel Brito (48 kg), Joana Ramos (52 kg) e Wilsa Gomes (57 kg); Rodrigo Lopes (60 kg), Sergiu Oleinic e João Crisóstomo (66 kg). Amanhã viajam os atletas das categorias de peso mais pesadas, entre os quais o campeão mundial, o olímpico do Sporting (100 kg), Jorge Fonseca. A prova começa na quarta-feira e decorre até sexta-feira.