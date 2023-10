Seleção entra em falso no Mundial de juniores de Odivelas

Quinta-feira (5 de outubro)

Sexta-feira (6 de outubro)

Sábado (7 de outubro)

Domingo (8 de outubro)

A Seleção de juniores teve uma entrada em falso no primeiro dia, esta quarta-feira, do Mundial do escalão, a decorrer até domingo no Multiusos de Odivelas, com os seis dos sete judocas em competição a serem eliminados no combate inicial.Apenas Joaquim Rovira (Académica) conseguiu vencer o primeiro combate, ao bater (wazari) nos 60 kg o norte-americano Joshua Yang, mas depois cedeu (ippon) na ronda 2 perante o arménio Ashik Andreyan.Na mesma categoria de peso, Alexandre Bucur (Académica) foi eliminado pelo cipriota Petros Christodoulides e João Martins (ACM) não resisitiu ao indiano Meitei Sapam, com ambos os lusos a perderem por ippon.De resto, Miguel Gago (Académica), que se apresentava como medalhado (bronze) no Europeu, não confirmou a sua canditura aos pódios nos 66 kg, ao perder (wazari) frente ao sul-coreano Kim Chanwook.Tralhão Fernandes (ACM) não fez melhor no mesmo peso, sendo ultrapassado (wasari) pelo checo Antonin Dvoracek.Em femininos (48 kg), Inês Faria (Sintrense) e Constança Alves (SC Beira-Mar) foram derrotadas, ambas por ippon, pela chinesa de Taipé Yi-Chun Shen e a romena Laura Bogdan, respetivamente.A prova prossegue esta quinta-feira, com o luso-georgiano Otari Kvantidze (Sporting), vice-campeão europeu no escalão (73 kg), a apresentar-se como maior trunfo de Portugal.O outro destaque vai para a talentosa Maria Silveira, campeã europeia e medalha de bronze no Mundial, ambas as provas em cadetes (57 kg).Maria Silveira (Algés/57 kg)-Maysa Paerdayeva (Turquemenistão)Mafalda Silva (CJ Ribeira Grande/63 kg)-Fatma Ghanem (Egito)Adriana Torres (EJ Angra Heroísmo/63 kg)-Eter Askilashvili (Geórgia)Margarida Brás (Sporting/63 kg)-Nina Simic (Croácia)Joana Morgado (JC Valença/63 kg)-Agnese Zucco (Itália)Otari Kvantidze (Sporting/73 kg)-Vlad Mitru (Moldávia)Tomás Gomes (Sintrense/73 kg)-David Perdomo (Venezuela)Tais Pina (Algés/70 kg)-Saya Middleton (Austrália)Filipe Almeida (Sintense/81 kg)-Djoni Askham (Dinamarca)Pedro Lima (Algés/90 kg)-Umedjon Rajabov (Tjadiquistão) ou Emmanuel Garcia (Colômbia)Diogo Luís (Sporting/90 kg)-Theocharis Karatsaousidis (Chipre)Diogo Chantre (Algés/90 kg)-Baptiste Cureau (França)Fábia Conceição (Sintrense/78 kg)-Ilana Bouvier (França)Rosa Mané (JC Algarve/+78 kg)-Georgiana Miler (Roménia)Guilherme Silva (Gonçalvinhense/100 kg)-Jared Causse (EUA)Mundial por equipas mistas, com femininos nas categorias de -57 kg, -70 kg e +70 kg, e masculinos em -73 kg, -90 kg e +90 kg.