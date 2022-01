Seleção portuguesa de judo encerra Grande Prémio de Portugal com quatro medalhas

A seleção portuguesa de judo encerrou este domingo a participação no Grande Prémio de Portugal com quatro medalhas, duas de ouro e duas de bronze, após Jorge Fonseca subir ao lugar mais alto do pódio dos -100 kg masculinos.

O judoca do Sporting, bicampeão mundial e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, conquistou a primeira medalha de ouro no circuito mundial da Federação Internacional de Judo (IJF), após bater o suíço Daniel Eich, por 'ippon', em apenas 43 segundos.

Fonseca esteve, de resto, irrepreensível no último dia do torneio da IJF, que se disputou pela primeira vez em Portugal, vencendo por 'ippon' todos os combates que disputou.

Antes da final, presenciada por 500 espetadores, lotação máxima permitida para este torneio no Complexo Municipal dos Desportos Cidade de Almada, o judoca do Sporting derrotou o mongol Khangal Odbaatar em 1.19 minutos, o georgiano Giorgi Beriashvili em 1.57 minutos e o norte-americano L.A. Smith III, nas meias-finais, em apenas 13 segundos.

A quarta medalha portuguesa seguiu-se a três outras conquistadas na sexta-feira, primeiro dia da competição, todas elas no setor feminino.

Catarina Costa, na categoria de -48 kg, foi a primeira portuguesa a subir ao pódio, para receber, também, uma medalha de ouro, seguindo-se Joana Diogo (-52 kg) e Telma Monteiro (-57 kg), ambas vencedoras de uma medalha de bronze.

Nesse primeiro dia de competição, Gonçalo Oliveira (-66 kg) terminou em sétimo, depois de realizar quatro combates, com duas vitórias na zona de poule, uma derrota frente ao líder mundial, o sul-coreano Na Baul, já nas meias-finais, e novo desaire na repescagem.

Raquel Brito, Inês Ribeiro e Denisa Grecu, (-48 kg), Mariana Esteves e Maria Inês Rosário (-57 kg), Bruno Bento, Francisco Mendes, Rafael Chambel e Rodrigo Lopes (-60 kg), Bernardo Tralhão e Bruno Barros (-66 kg) perderam logo na estreia, enquanto Kainan Pires saiu derrotado, e lesionado, no segundo combate.

No sábado, os judocas nacionais não lograram qualquer medalha, num dia em que, no setor masculino, Thelmo Gomes (-73 kg) foi eliminado no primeiro combate, enquanto na categoria -81 kg, Eduardo Silva e Bruno Silva 'caíram' no primeiro combate disputado, ao passo que João Fernando e Manuel Rodrigues ainda superaram a primeira luta mas caíram na eliminatória seguinte.

No setor feminino, em -63 kg, Adriana Torres e Margarida Brás foram afastadas na primeira ronda, enquanto Wisla Gomes caiu apenas no segundo combate do dia, e Joana Crisóstomo (-70 kg), isenta na primeira ronda da 'poule', mas não passou do primeiro combate disputado.

Hoje, apenas Jorge Fonseca logrou o apuramento para o bloco de finais, enquanto, na mesma categoria, João Pires ficou pela ronda preliminar, Diogo Brites 'caiu' no primeiro combate e Ailton Cardoso cedeu com o norte-americano L.A. Smith III.

Em -90 kg, Miguel Rato teve um teste positivo à covid-19 e não compareceu nos 'tatamis', enquanto Anri Egutidze, judoca do Benfica, que ficou isento da primeira ronda, perdeu a nove segundos do final do primeiro combate.

No setor feminino, em -78 kg, a olímpica Patrícia Sampaio, isenta na primeira ronda, foi eliminada no 'golden score' do primeiro combate disputado, enquanto Carolina Paiva teve um teste positivo à covid-19 e não compareceu.