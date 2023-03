Sérgio Pina é candidato à presidência da Federação Portuguesa de Judo

O atual vice-presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), Sérgio Pina, é candidato nas eleições para a presidência do organismo, previstas para 29 de abril, adiantou esta terça-feira o dirigente à agência Lusa.

Toda a documentação necessária à candidatura do 'vice' que acompanhou o anterior presidente nos últimos dois mandatos "já foi entregue na FPJ", apesar de o prazo para a apresentação de candidaturas só terminar na quarta-feira, pelas 17 horas.

Questionado pela Lusa sobre se Jorge Fernandes seria ou não candidato, Sérgio Pina afirmou que essa é uma decisão que "depende dele, mas, em princípio, ele diz que não" avança novamente para o cargo. "O que me fez avançar foi o incentivo de muitos delegados e pessoas ligadas ao judo. No fundo, será para terminar um processo que iniciei com o Jorge Fernandes, em 2017, tendo como preocupação principal as provas internacionais que estão acordadas com a Federação Internacional de Judo [IJF]", explicou o candidato.

Com esperança de que a sua candidatura faça com "que a paz volte a esta modalidade", Sérgio Pina referiu que "quase de certeza que não" será candidato em 2024, após os Jogos Olímpicos de Paris, quando o processo eleitoral da FPJ "voltar ao normal".

As eleições para a presidência da FPJ estão previstas para 29 de abril, após o Tribunal da Comarca de Loures ter decidido, no mês passado, desmarcar as eleições para a totalidade dos órgãos sociais do organismo que tinham sido agendadas para 19 de fevereiro, por "ilegalidade da submissão" de candidatura de outros titulares de cargos nos órgãos sociais que não o presidente.

A data tinha sido encontrada após a assembleia geral de 18 dezembro, na qual Jorge Fernandes foi destituído do cargo de presidente, após processo saído do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), por incompatibilidades ao abrigo do artigo 51.º do regime jurídico das Federações Desportivas.