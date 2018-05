Continuar a ler

Catarina Costa, igualmente em -48 kg, e Joana Ramos, em -52 kg, conseguiram vencer o combate inaugural, frente à britânica Kelly Staddon e à russa Daria Bobrikova, respetivamente, antes de cederem ante a chinesa Ting Liu e a israelita Betina Temelkova. Também em -66 kg, João Crisóstomo não conseguiu chegar tão longe, caindo logo na estreia perante Artur Te, do Quirguistão, tal como aconteceu com Joana Diogo, na categoria de -48 kg, frente à chinesa Yanan Li.Catarina Costa, igualmente em -48 kg, e Joana Ramos, em -52 kg, conseguiram vencer o combate inaugural, frente à britânica Kelly Staddon e à russa Daria Bobrikova, respetivamente, antes de cederem ante a chinesa Ting Liu e a israelita Betina Temelkova.

O judoca Sergiu Oleinic foi esta sexta-feira o melhor representante português no Grande Prémio de Hohhot, na China, que marca o início da qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao atingir a terceira ronda na categoria -66 kg.Depois de ter ficado isento na primeira ronda, Oleinic derrotou o holandês Matthijs van Harten no segundo combate, por ippon, antes de perder com o chinês Lang Shi, depois de ter sofrido três penalizações.

Autor: Lusa