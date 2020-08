Sporting anuncia renovação do contrato de Jorge Fonseca

O Campeão do Mundo, Jorge Fonseca, continua de Leão ao peito #JudoSCP



"Estou muito contente por ter renovado com o Sporting CP, que é o Clube do meu coração. Sinto-me bem aqui e é com o símbolo do Sporting CP que quero continuar a conquistar títulos." pic.twitter.com/oDgV4b0AVi