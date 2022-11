Sporting campeão em masculinos e Benfica em femininos

Os Nacionais de equipas decorreram este sábado em Coimbra, com os favoritos a fazerem valer as suas qualidades.O Sporting, liderado pelo ex-bicampeão mundial e multimedalhado Jorge Fonseca, sagrou-se pentacampeão em masculinos, enquanto o Benfica, com a também consagrada Telma Monteiro, venceu a competição feminina.Os leões bateram na final o Sport Algés e Dafundo.E as águias superaram na final a Académica, da olímpica Catarina Costa.