Sporting contrata Georgii Zantaraia e Daria Bilodid

O Sporting anunciou este sábado a contratação dos judocas ucranianos Georgii Zantaraia e Daria Bilodid, campeões do mundo em 2009 e 2018, em -66kg e -48kg, respetivamente.Além do cetro mundial, Georgii Zantaraia, de 31 anos, já conquistou dois títulos europeus, em 2011 e 2017."Estou muito feliz. Vou fazer tudo pelo Sporting e temos ainda dois anos para preparar bem Tóquio2020. Até lá, sei que tenho muito trabalho pela frente e estou dedicado ao meu clube", afirmou Georgii Zantaraia, citado pelos leões, no seu siteIgualmente contratada até aos Jogos Olímpicos, Daria Bilodid, que depois de se ter sagrado campeã europeia em 2017 foi a mais nova campeã do mundo de sempre, aos 17 anos, em 2018, também manifestou satisfação por ingressar no clube lisboeta."Estou muito contente e espero que as taças que já conquistei até agora possam repetir-se no Sporting. Tenho o foco em Tóquio2020", afirmou a ucraniana, agora com 18 anos, também campeã do mundo de juniores em 2018.