Sporting derrota Benfica e garante título nacional

O Sporting venceu (4-1) o Benfica na final do Nacional por equipas e sagrou-se tetracampeão, num ano especial. É que os leões, detentores da Liga dos Campeões por clubes, vão poder defender o título europeu em casa, pois a prova será realizada em Odivelas, no dia 16 de novembro.

“Foi um Nacional por equipas interessante, desde logo no sector feminino, que contou com oito equipas. E como está tudo a preparar-se para os Jogos Europeus, grande parte dos judocas olímpicos esteve presente. Quanto à Liga dos Campeões, este é o melhor ano para acolhermos a prova, pois vamos defender o título europeu de clubes em casa e vamos estar ainda mais fortes do que na época transata. Depois da conquista do título, o mais difícil é conservá-lo, mas o nosso projeto é sustentado e com futuro”, considerou Pedro Soares, treinador dos leões e da equipa técnica da Seleção Nacional.

Miguel Alves, João Martinho, Diogo Brites, David Reis, João Fernando, Sergiu Oleinic, Nuno Saraiva e Jorge Fonseca foram os principais obreiros do oitavo título nacional por equipas do Sporting.

Telma presente

Quanto ao título feminino, o Benfica imperou, batendo (3-1) o Sporting na final, com Telma Monteiro, medalha de bronze no Rio’2016, a superar Joana Ramos. As águias contaram ainda com o poderio das luso-brasileiras Rochele Nunes e Bárbara Timo para dominar as leoas.

“Sem uma das categorias de peso, seria difícil contrariar o Benfica no sector feminino, mas vamos no futuro dar maior atenção a este sector”, rematou Pedro Soares.