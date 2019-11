Sporting e Benfica nas meias-finais da Liga dos Campeões de judo

A equipa masculina do Sporting e feminina do Benfica apuraram-se este sábado para as meias-finais da Liga dos Campeões de judo, ao derrotarem nos 'quartos' os georgianos do Golden Gori e as turcas do Galatasaray, respetivamente.

No pavilhão Multiusos de Odivelas, o Sporting, que procura revalidar o título europeu em Portugal, após vencer, em 2018, na prova realizada em Bucareste, derrotou o Golden Gori por 3-2, com vitórias de Kherlen Ganbold, João Martinho e Nikoloz Sherazadishvili, todos por 'ippon'.

No primeiro combate, Ganbold (-66 kg) derrotou Vazha Margvelashvili, já no 'ponto de ouro', no qual apenas precisou de 24 segundos, mas os georgianos empataram, na sequência da derrota de João Fernando (-73 kg) perante Lasha Shavdatuashvili, medalha de bronze no Rio2016.

João Martinho, em -81 kg, levou a melhor diante de Luka Maisuradze, 'bronze' nos Mundiais de Tóquio2019, com um 'ippon' a 56 segundos do final do combate, com o Sporting a assegurar a qualificação para as meias-finais com a vitória de Nikoloz Sherazadishvili (-90 kg), campeão mundial em 2018, diante de Beca Gviniashvili, também por 'ippon', a 22 segundos do fim.

O campeão mundial português na categoria de -100 kg, Jorge Fonseca, entrou no 'tatami' quando a qualificação já estava assegurada e acabou por perder o combate com Gela Zaalishvili, por desqualificação.

Nas meias-finais, o Sporting defronta durante a tarde de hoje a equipa russa do Ratiborets Ekaterinburg, que venceu a formação francesa Flam 91, também por 3-2.

A equipa feminina do Benfica, que fez a estreia absoluta na prova, não teve dificuldades em superar a formação turca do Galatasaray, ao vencer os cinco combates (5-0).

A medalha de prata italiana no Rio'2016, Odette Giuffrida (-52 kg) enfrentou a atual campeã olímpica Majlinda Kelmendi, que atingiu três faltas durante o combate. Telma Monteiro, medalha de bronze olímpica em -57 kg, superou Hasret Bozkurt em apenas 30 segundos, por 'ippon'.

A faltar um combate para garantir a vitória encarnada, a judoca holandesa Juul Franssen, medalha de bronze nos Mundiais de Tóquio2019, na categoria de -63 kg, derrotou Minel Akdeniz, em um minuto e 50 segundos, por 'ippon'.

Com a vitória garantida, a vice-campeã mundial Bárbara Timo (-70 kg) venceu Elisavet Teltsidou, a 51 segundos do final do combate, enquanto a judoca Rochele Nunes, na categoria de +78 kg, ganhou, por desqualificação, diante de Hilal Ozturk.

As judocas do Benfica discutem o acesso à final da Liga dos Campeões com o Valência, de Espanha, que superou a formação francesa Pontault Combault, por 3-2.