Sporting está na final da Liga dos Campeões

O Sporting apurou-se esta sexta-feira para a final da Liga dos Campeões, prova que decorre em Bucareste, na Roménia, e que reúne 8 equipas. Os leões vão discutir ainda hoje o título com os russos do Yawara-Neva, detentores do troféu.A equipa treinada por Pedro Soares começou por eliminar na primeira ronda os espanhóis do Valencia, por 3-2, deixando depois pelo caminho os russos do Edel Weiss, por 4-1.Recorde-se que a formação de Alvalade alcançou sempre o terceiro lugar do pódio nas últimas três edições da Champions.