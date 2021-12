Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sporting fecha ciclo na Champions Os leões, bicampeões, cederam o lugar aos rivais russos do Yawara-Neva





DISTINÇÕES. O judoca Jorge Fonseca, bronze em Tóquio’2020 e bicampeão mundial, foi galardoado atleta do ano, no 62.º aniversário da Federação (FPJ), em Coimbra. Telma Monteiro foi a atleta feminina do ano e Record recebeu o Diploma Reconhecimento

• Foto: Bruno Teixeira Pires