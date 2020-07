Sporting já treina a pensar no título

A secção de judo do Sporting regressou ontem aos treinos em conjunto, no Multidesportivo do Estádio José Alvalade, com um objetivo, subir ao pódio nos Campeonatos Nacionais agendados para setembro. “Vamos tentar revalidar o título masculino e vamos ver se temos condições para melhorar ou não o segundo lugar no feminino”, disse ao site dos leões Pedro Soares, treinador e coordenador técnico da secção de judo do Sporting, que aponta a um feito inédito no masculino. “Já temos dois tetras, vamos ver se passamos a penta”, referiu ainda o responsável.