Sporting quer lutar ao melhor nível para revalidar título europeu de judo

A equipa masculina de judo do Sporting promete dar o máximo para estar ao melhor nível na Liga dos Campeões de judo, que se disputa no sábado, em Odivelas, e tentar revalidar o título europeu conquistado em 2018.

Num treino aberto aos jornalistas, a formação orientada por Pedro Soares deixou transparecer a ambição de celebrar a vitória com o público do seu lado e garantiu que o estatuto de campeões europeus não mudou o método de trabalho.

"As expectativas são contidas, dada a qualidade dos adversários, mas a ambição é muita e a vontade de vencer também. Às vezes, a distância entre ficar fora do pódio ou em primeiro ou segundo lugar não é assim tão grande. São as oito melhores equipas da Europa, aceitaremos qualquer que seja o resultado desta competição, assim nós estejamos ao melhor nível", afirmou o treinador português.

Entre os outros sete opositores dos leões nesta edição da Liga dos Campeões, Pedro Soares destacou o poderio dos russos do Yawara-Neva, finalistas vencidos no ano passado, apesar de ter admitido que não há rivais fáceis nesta competição.

"Seria muito bom cruzarmo-nos na final com o Yawara-Neva, era sinal de que estávamos em mais uma final. Pelo meio, existe o Golden Gori, que é praticamente a seleção georgiana, o Estrela Vermelha, que tem um sérvio que é campeão do mundo. Sinceramente, não vai haver muito por onde fugir. Teremos mesmo de estar num grande nível e preocupados só connosco próprios, sem olhar para o adversário, porque o adversário é difícil de escolher", vincou.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, passou alguns minutos no treino e deixou palavras de incentivo aos judocas, enaltecendo a "resiliência" da equipa face às "dificuldades" e pedindo para "rebentarem" com os adversários na competição que irá decorrer no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

Pedro Soares salientou a "grande consideração" do líder do clube e o gesto de "enorme significado" para o judo leonino.

"O primeiro ponto foi enaltecer a nossa humildade de trabalho e as diferenças significativas que existem para as modalidades profissionais em termos de condições. O segundo ponto foi uma mensagem de apoio para sábado, deixando no ar que não é pelo facto de termos sido campeões no ano passado que estamos obrigados a ser este ano. Ele retirou pressão, porque também já sabe e tem confiança que vamos dar o nosso melhor", observou.

Uma das estrelas da equipa do Sporting é Jorge Fonseca, que se sagrou campeão do mundo em agosto na categoria -100 kg. O judoca português sublinhou estar concentrado apenas em contribuir para o coletivo e deixar de lado o título que conquistou em Tóquio.

"O título de campeão do mundo é muito bom, mas agora tenho a Liga dos Campeões, que é uma prova em que gosto de lutar. Quero esquecer o facto de ser campeão do mundo e divertir-me com os meus colegas. Tenho de chegar ali e fazer o que tenho de fazer para ajudar a equipa", salientou o atleta, de 27 anos, acrescentando: "Não vejo pressão nos meus colegas, vejo miúdos com motivação para chegar lá e fazer o melhor resultado possível".

À imagem do feito alcançado em 2018, Jorge Fonseca antecipou um Sporting igual a si próprio, sem concessões ou diferenças face ao estatuto de campeão europeu.

"Esta equipa sempre teve o seu estilo de judo, com trabalho duro para atingir os seus objetivos. Trabalhamos sempre assim até ao final, não mudámos a nossa forma de ser por um título. Temos a nossa forma de trabalhar, a nossa ambição e lutamos por isso", concluiu.

A equipa masculina de judo do Sporting disputa no sábado a Liga dos Campeões, numa competição que condensa no mesmo dia os quartos de final, as meias-finais e a final, enquanto o Benfica participa na variante feminina. Para domingo fica reservada a Liga Europa, com a presença dos Salesianos, em masculinos, e da Académica de Coimbra, em femininos.