Sporting regressa aos treinos conjuntos em Alvalade

O Sporting realizou esta segunda-feira o primeiro treino em conjunto após a crise de Covid-19, respeitando as medidas de segurança. Depois dos atletas terem feito trabalho físico no Centro de Alto Rendimento do Jamor, os leões regressaram agora ao tapete em Multidesportivo em Alvalade, com treinos em equipa com grupos de sete atletas.





"Este regresso tornou-se urgente em função da nova calendarização, visto que os campeonatos nacionais realizam-se no final do mês de setembro. Não serão uns campeonatos quaisquer, visto que todos os Clubes se comprometeram a levar todos os seus atletas, incluindo os atletas olímpicos e medalhados em mundiais. Em função disso, tivemos de organizarmo-nos o mais rápido possível e fazer esta retoma em segurança", explica Pedro Soares, treinador e coordenador técnico da seção de judo do Sporting, em declarações reproduzidas pelo site dos leões.Com Jorge Fonseca e Joana Ramos com mínimos para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o Sporting tem outros atletas que estão na luta por um lugar, como Taciana Lima, Nuno Saraiva e Sérgio Olenic.