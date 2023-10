Tais Pina em 9.º lugar no Mundial de Odivelas em juniores

As provas individuais terminam este sábado (7 de outubro), com os seguintes portugueses em ação:

Depois das duas primeira jornadas com registos muito modestos, Tais Pina (Algés) alcançou esta sexta-feira o melhor resultado de Portugal no Mundial de Odivelas, em juniores, ao classificar-se em 9.º lugar (79 kg).Tais Pina, folgou na 1.ª ronda, para depois superar a australiana Saya Middleton (wazari), mas depois foi desqualificada perante a austríaca Helena Dengg.Diogo Luís (Sporting) também venceu o primeiro combate (90 kg), frente ao cipriota Theocharis Karatsaousidis (ippon), mas não resistiu ao egípcio Omar Elramly (ippon).A Seleção teve ainda um trio em competição, cujos judocas foram todos eliminados à primeira, por ippon, designadamente Filipe Almeida (Sintrense) frente ao dinamarquês Djoni Askham nos 81 kg; Pedro Lima (Algés) perante Umedjon Rajabov (Tjadiquistão) e Diogo Chantre (Algés/90 kg) face ao francês Baptiste Cureau nos 90 kg.O Japão tem brilhado em Odivelas, dominando o quadro de medalhas, com sete de ouro (em 10 possíveis), duas de prata e duas bronze. Segue-se o Azerbaijão, com uma de ouro e duas de prata, e a itália, com uma de ouro, uma de prata e duas de bronze.Fábia Conceição (Sintrense/78 kg)-Ilana Bouvier (França)Rosa Mané (JC Algarve/+78 kg)-Georgiana Miler (Roménia)Guilherme Silva (Gonçalvinhense/100 kg)-Jared Causse (EUA), com femininos nas categorias de -57 kg, -70 kg e +70 kg, e masculinos em -73 kg, -90 kg e +90 kg.