Taís Pina já sonha com os Jogos Olímpicos

A ainda júnior Taís Pina, de 19 anos, alcançou este sábado um extraordinário 5.º lugar (70 kg) no Grand Slam de Paris e subiu 38 lugares, até 61ª, no ranking mundial. Foi o melhor resultado de sempre da judoca do Algés e Dafundo, que agora espera mais oportunidades no circuito da FIJ, que a possam projetar no ranking de apuramento olímpico.O treinador e coordenador dos algesinos, Pedro Jacinto, explicou o trajeto da judoca:"Pelo trabalho que desenvolvemos, pela dedicação da Taís Pina, este resultado não é novidade. Esteve um ano parada, em 2022, depois de sair da Escola de Judo Nuno Delgado [não podia inscrever-se noutro clube], mas em 2023 teve um ano muito bom, com quatro medalhas nos juniores e bronze no Euro sub-23."Pedro Jacinto, no entanto, não quer criar grandes expectativas:"Os objetivos da Taís estão direcionados para os Jogos’2028, mas se lhe forem dadas oportunidades no circuito FIJ e se ela conseguir bons resultados, pois ainda faltam muitas provas de qualificação, não descuramos que ela marque presença em Paris’2024, naquele que será o seu último ano como júnior."