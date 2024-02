Taís Pina surpreende com 5.º lugar no Grand Slam de Paris

A judoca do Algés e Dafundo, Taís Pina, surpreendeu tudo e todos ao classificar-se no 5.º lugar do Grand Slam de Paris, uma das provas mais prestigiadas do circuito internacional, a contar para o ranking de apuramento olímpico.A 99.ª do ranking mundial (70 kg) começou por derrubar a italiana Raffaela Ciano (145.º) e depois levou ao tapete a 1.ª cabeça-de-série, a grega Elisavet Teltsidou (2.ª), qualificando-se para as meias-finais ao bater a francesa Lila Mazzarino (193.ª), com todos os combates a serem ganhos por ippon.Frente a outra gaulesa, Marie Gahie (8.ª), a atleta portuguesa não resisitiu (ippon), mas ainda foi lutar pelo bronze com Margaux Pinot (11.ª), mais uma judoca da casa, que também ganhou por ippon, depois de estar em desvantagem por wazari.Este é o melhor resultado de sempre de Taís Pina, de 19 anos, no circuito internacional, para juntar à medalha de bronze no Europeu de sub-23, em Potsdam'2023.Na mesma categoria, Joana Crisóstomo foi eliminada ao 1.º combate.Nos 81 kg, Anri Egutidze foi 9.º (duas vitórias e 1 derrota), enquanto Diogo Fernando foi eliminado ao 2.º combate.Já Otari Kvatidze (73 kg) venceu dois combates mas foi eliminado ao 3.º e Thelmo Gomes, no mesmo peso, caiu à primeira.