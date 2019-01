Teddy Riner prepara o regresso e quer mais uma medalha de ouro olímpica

O judoca francês Teddy Riner, bicampeão olímpico de pesados, prepara-se para regressar à competição após um ano de paragem e assume como "desafio da carreira" a terceira medalha de ouro, em Tóquio'2020.Após um estágio em dezembro no Japão e em Portland, Estados Unidos, já no início do ano, Riner regressou a Paris e confirmou à Euronews a ambição, que passa já pelo regresso à competição este ano."Na minha modalidade, não há muitos triplos campeões olímpicos. O único é Nomura (japonês da categoria 60 kg). E se a ganhar, serei o único com quatro medalhas, das quais três de ouro. Por isso é um desafio que me coloco a mim mesmo, e quero dizer que é o desafio de uma carreira", disse o judoca, de 29 anos.Franck Chambily, o seu treinador dos últimos 17 anos, vai voltar a estar com ele: "A vontade está lá, já é uma boa coisa, porque há um ano que cortou com os treinos. Está muito motivado para regressar, como se viu hoje. Tem vontade e tem pressa".Nos campeonatos do Mundo, que se disputam em setembro em Tóquio, Riner vai competir por equipas e encara uma eventual presença individual. Tudo vai depender da forma física, já que após tantos anos de judo o corpo já não é o mesmo e o físico impressionante do atleta de 2,04 metros tem alguns quilos a mais.