Telma Monteiro avança para o segundo combate em Minsk

Telma Monteiro avançou esta manhã para o segundo combate em -57 kg nos Jogos Europeu de Minsk, que para o judo são também Campeonato da Europa, procurando a portuguesa o sexto título do Velho Continente.A judoca do Benfica, 16.ª do Mundo, começou a corrida a mais um ouro derrotando, por ippon, a holandesa Margrit Bergstra, 38.ª do ranking mundial.Vai agora defrontar a romena Corina Stefan, colocada na posição 51.ª do ranking mundial.Também Maria Siderot (2.ª do ranking) venceu o primeiro combate em -48 kg, ao bater a alemã Katharina Menz (19.ª). Pelo caminho ficaram Gonçalo Mansinho (-60 kg), Joana Ramos e Marina Esteves, ambas em -52 kg.