Telma Monteiro avança para os quartos-de-final em Minsk

Telma Monteiro mantém intactas as possibilidades de chegar ao sexto ouro em Campeonatos da Europa, após garantir este sábado a segunda vitória em -57 kg, avançando assim para os quartos-de-final na competição que integra o programa dos segundos Jogos Europeus, em Minsk, na Bielorrússia.





A judoca medalhada com bronze no Rio'2016 derrotou a romena Corina Stefan, por waza-ari, e no próximo combate, ainda este sábado, vai defrontar a polaca Anna Borowska, 15.ª do ranking mundial, uma posição acima da que ocupa Telma Monteiro.