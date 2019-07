Telma Monteiro cimenta Jogos

Os Campeonatos da Europa de Minsk, coincidentes com os Jogos Europeus, pouco agitou a lista do ranking de qualificação olímpica para Tóquio’2020, exceção feita a Telma Monteiro (57 kg), que conquistou o bronze e subiu ao 22º lugar, sendo agora a 15ª do ranking mundial da FIJ. Quem também se encontra nos lugares de qualificação para os Jogos são Catarina Costa (48 kg), 11ª na lista de qualificação e 13ª no ranking mundial; Jorge Fonseca (100 kg) 14º/8º; Rochele Nunes (78 kg) 18ª/24ª; Joana Ramos (52 kg) 19ª/21ª; Anri Egutidze (81 kg) 20º/15º; Bárbara Timo (70 kg) 22ª/26ª; Patrícia Sampaio (78 kg) 24ª/23ª.

O ranking de qualificação olímpica permite o apuramento para os Jogos, enquanto o ranking mundial serve para escalonar o quadro das provas internacionais, que regressam na sexta-feira, com o Grand Prix de Montreal, no Canadá.