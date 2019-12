Telma Monteiro conquista bronze no Masters e fica mais perto dos Jogos Olímpicos

Telma Monteiro conquistou esta quinta-feira, na China, a medalha de bronze no Masters (competição de final de época que reúne os melhores de cada categoria de peso) e deu um passo de gigante rumo à qualificação para os Jogos Olímpicos do próximo ano, em Tóquio, no Japão.





A judoca do Benfica, que compete na categoria de -57 kg, começou por derrotar a romena Loreda Ohai e a alemã There Stoll, mas, nos quartos-de-final, 'caiu' diante da japonesa Tsukasa Yoshida.Nas repescagens bateu a sul coreana Jisu Kim, superando depois, no combate pela medalha, Li Chen Lien, da China-Taipé.